مصادر وزارة الطاقة للمنار: لا يمكن استمرار العمل بهذه الطريقة ولا بدّ من وضع طريقة صحيحة لفتح هذه الاعتمادات المستندية كي لا نقع في نفس المد والجزر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2023 - 22:54

مصادر وزارة الطاقة للمنار: لا يمكن استمرار العمل بهذه الطريقة ولا بدّ من وضع طريقة صحيحة لفتح هذه الاعتمادات المستندية كي لا نقع في نفس المد والجزر

منذ 2 ساعة 5 January، 2023
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