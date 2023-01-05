مصادر وزارة الطاقة للمنار: كتاب وزارة المالية وما جاء فيه ليس الا مزيدا من تضييع الوقت والنتيجة تعطيل الحصول على كهرباء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2023 - 22:54

مصادر وزارة الطاقة للمنار: كتاب وزارة المالية وما جاء فيه ليس الا مزيدا من تضييع الوقت والنتيجة تعطيل الحصول على كهرباء

منذ 2 ساعة 5 January، 2023
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