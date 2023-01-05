حزب الله نظم يوما صحيا مجانيا بالتعاون مع لجان العمل في مخيمات صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2023 - 19:12

حزب الله نظم يوما صحيا مجانيا بالتعاون مع لجان العمل في مخيمات صيدا

منذ 1 ساعة 5 January، 2023
علم حزب الله
لبنان

نظمت الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله ولجنة دعم المقاومة في فلسطين وبالتعاون مع لجان العمل في المخيمات يوماً صحياً تخصصياً مجانياً في مخيمات منطقة صيدا لمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لإستشهاد القائدين اللواء قاسم سليماني والقائد الحاج أبو مهدي المهندس شملت الأهالي في مخيم المية ومية (مضافة آل كعوش)، ومخيم عين الحلوة (مستشفى القدس) ومنطقة الفوار الأعلى – تلة مار الياس (مصلى جعفر بن أبي طالب).

واستفاد من الحملة الصحية 645 مريضاً في اختصاصي الصحة العامة والأطفال وتم توزيع 2180 حصة أدوية وشارك فيها 8 أطباء و34 ممرضة وممرض و10 مسعفين.

وأشرف على الحملة ممثلون من حركة “أنصار الله” ومسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر ورئيس هيئة تلة مار الياس الفوار الشيخ محمد أبو النجا وعاملون في مديرية جبل عامل الاولى في الهيئة الصحية الإسلامية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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