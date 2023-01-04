استقرار أسعار النفط بعد توقعات بتراجع الطلب

استقرت أسعار النفط بعد خسائر في أولى جلسات عام 2023 التي غذتها التوقعات بتراجع الطلب والتنبؤات بحدوث ركود في الولايات المتحدة، والطقس الشتوي الأكثر اعتدالًا، وإجراءات الصين مع كورونا.

واستقر خام غرب تكساس الوسيط دون 77 دولاراً للبرميل بعد أن هبط بنسبة 4.2% يوم الثلاثاء في أكبر انخفاض منذ نوفمبر.

ويتسبب ارتفاع عدد الوفيات في الصين من جراء التخفيف السريع من إجراءات الحد من انتشار الفيروس في إكتظاظ محارق الجثث، وهناك تحذيرات من ارتفاع حصيلة الوفيات مع اقتراب العام القمري الجديد، في غضون ذلك، خففت درجات الحرارة المعتدلة في أغلب الولايات المتحدة وأوروبا المخاوف من حدوث أزمة الطاقة.

ومع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لقمع التضخم، فإن الركود في الولايات المتحدة أصبح وشيكاً، وفقاً لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك وليام دادلي، الذي قال إنه ربما لن يكون حاداً. كما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق ألان جرينسبان إن الركود هو “النتيجة الأكثر ترجيحاً” لأكبر اقتصاد في العالم.

وحقق النفط الخام مكاسب طفيفة العام الماضي، إذ أدى ضعف السيولة إلى تفاقم التقلبات.

المصدر: رويترز