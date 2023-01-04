ما هي Wi-Fi 7؟ وكيف تساهم في تحسين الإنترنت؟

بينما اتجه الكثيرون مؤخرًا إلى شبكة الإنترنت Wi-Fi 6 ، أو Wi-Fi 6E فإن Wi-Fi 7 هو التطور المهم التالي، وكما هو الحال مع سابقاتها يعد المعيار الجديد باتصالات أسرع وزمن وصول أقل والقدرة على إدارة المزيد من الاتصالات بأمان أكثر من أي وقت مضى.

يعد الجيل السابع من Wi-Fi بتحسينات كبيرة على Wi-Fi 6 و6E ويمكن أن يوفر سرعات تصل إلى أربع مرات أسرع. كما يتضمن أيضًا تطورات ذكية لتقليل زمن الوصول وزيادة السعة وتعزيز الاستقرار والكفاءة، بالإضافة إلى دعم المزيد من الاتصالات.

وستساعد هذه المزايا في تقديم فيديو عالي الجودة وألعاب سحابية أفضل وتتيح استخدام تطبيقي AR وVR اللذين يتطلبان إنتاجية عالية وزمن انتقال منخفضًا. يعالج Wi-Fi 7 أيضًا الازدحام والتداخل؛ ما يوفر فوائد ملموسة للمناطق التي بها أجهزة مكتظة بكثافة أو شبكات مجاورة متداخلة.

مثل المعايير السابقة ستكون الشبكة الجديدة متوافقة مع الإصدارات السابقة. ولكن للاستفادة من الميزات الجديدة والأداء المحسن ستحتاج إلى ترقية أجهزتك. وهذا يعني شراء أجهزة توجيه ونقاط وصول جديدة، ناهيك عن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون الجديدة وما إلى ذلك.

بعض الميزات المهمة لشبكة Wi-Fi 7:

– قنوات أوسع: كل فرقة مقسمة إلى قنوات. يشتمل النطاق 2.4 جيجا هرتز على 11 قناة كل منها 20 ميجا هرتز. يحتوي النطاق 5 جيجا هرتز على 45 قناة. ولكن بدلًا من أن يقتصر على عرض 20 ميجا هرتز للقناة يمكن دمجها لإنشاء قنوات 40 أو 80 ميجا هرتز.

– QAM العالي: تعديل سعة التربيع (QAM) هو طريقة لإرسال واستقبال البيانات في موجات التردد الراديوي. وكلما كانت أعلى زادت المعلومات التي يمكنك تعبئتها. Wi-Fi 7 تدعم 4K-QAM، وWi-Fi 6 تدعم 1024-QAM، وشبكة Wi-Fi 5 تقتصر على 256-QAM.

واستخدام 4K-QAM في الشبكة الجديدة يتيح زيادة بنسبة 20 بالمائة في تسهيل انتقال البيانات أثناء ذروة الاستخدام .

-عملية متعددة الوصلات: ربما كان التقدم الأكثر إثارة في Wi-Fi 7 هو عملية Multi-Link Operation (MLO). يؤسس كل معيار Wi-Fi سابق اتصالًا بين جهازين في نطاق واحد. حتى جهاز توجيه Wi-Fi 6E ثلاثي النطاق يربط جهازين على نطاق واحد بقناة ثابتة (يقرر جهاز التوجيه ما إذا كان سيتم الاتصال على النطاق 2.4 جيجا هرتز أو 5 جيجا هرتز أو 6 جيجا هرتز).

يمكن لجهاز توجيه Wi-Fi 7 الاتصال بجهاز Wi-Fi 7 عبر قناتين أو أكثر في نطاقات مختلفة خلال وقت واحد. ومن المحتمل أن يتيح MLO قنوات أوسع قادرة على نقل المزيد من البيانات.

وسيبدأ طرح أول أجهزة توجيه Wi-Fi 7 في وقت مبكر من عام 2023؛ حيث أعلنت شركة TP-Link عن خط إنتاج كامل لجهاز توجيه Wi-Fi 7 ، بما في ذلك Archer BE900 رباعي الموجات . ه

المصدر: عالم التكنولوجيا