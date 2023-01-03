السيد نصر الله: شهادة القائدين سليماني والمهندس زادت محور المقاومة قوة

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن شهادة القائدين الكبيرين اللواء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قد زادت محور المقاومة قوة.

وخلال المهرجان الذي نظمه حزب الله في الذكرى الثالثة لشهادة القائدين الكبيرين في الضاحية الجنوبية لبيروت اكد سماحة السيد نصر الله ان المخطط الاميركي من هذه الجريمة قد فشل ، مذكراً بما قدمه الشهيدان الكبيران في طريق المقاومة.

وذكَر السيد نصر الله بان اللواء سليماني قد واجه خلال عقدين من الزمن نسختين من المشروع الاميركي في المنطقة واستطاع من خلال عقله وتدبيره وحضوره الدائم واخلاصه ان يربط قوى محور المقاومة وأن يدخل الى كل قوة فيزيدها قوة ويقدم لها الدعم المادي والفكري والأمل من خلال اللقاءات والحضور المباشر في الجبهات والخط الأمامي.

المصدر: قناة المنار