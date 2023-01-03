السيد نصرالله : دماء القائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس أطلقت مرحلة تاريخية في الصراع مع العدو وستقود منطقتنا إلى الانتصار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2023 - 22:32

السيد نصرالله : دماء القائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس أطلقت مرحلة تاريخية في الصراع مع العدو وستقود منطقتنا إلى الانتصار

منذ 3 ساعة 3 January، 2023
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