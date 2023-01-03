السيد نصرالله : حريصون على التواصل مع “التيار الوطني الحر” وستكون هناك لقاءات قريبة، ولن ننزع يدنا من أيدي حلفائنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 3 2023 - 22:32

السيد نصرالله : حريصون على التواصل مع “التيار الوطني الحر” وستكون هناك لقاءات قريبة، ولن ننزع يدنا من أيدي حلفائنا

منذ 3 ساعة 3 January، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة