السيد نصرالله : حريصون على التواصل مع “التيار الوطني الحر” وستكون هناك لقاءات قريبة، ولن ننزع يدنا من أيدي حلفائنا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2023 - 22:32
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السيد نصر الله في الذكرى الثالثة للشهيدين سليماني والمهندس: دم الشهيدين القائدين اطلق مرحلة نوعية جديدة ستقود الى النصر
السيد نصر الله: كان الهدف من اغتيال سليماني والمهندس كسر محور المقاومة ودفع ايران للإنكفاء والتراجع وإرهاب العراقيين
السيد نصر الله: محور المقاومة ازداد قوة بفضل دماء الشهيدين سليماني والمهندس ولم تتحقق اهداف ترامب وسقطت صفقة القرن
السيد نصر الله: معركتا سيف القدس ووحدة الساحات وتصاعد المقاومة في الضفة بعد استشهاد سليماني دليل على ازدياد قوة المحور
السيد نصر الله: ان التعرض للمسجد الاقصى والمقدسات في فلسطين لن يفجر الوضع في فلسطين فقط بل في المنطقة باكملها
السيد نصر الله: نحن امام حكومة فاسدين ومجرمين ومتطرفين ومجانين في "اسرائيل" وهذه الحكومة لا تخيفنا بل تعجل بنهاية الكيان
السيد نصر الله: العين مع هذه الحكومة يجب ان تكون متوجهة أكثر الى داخل فلسطين والى القدس والى الضفة الغربية والمقدسات
السيد نصر الله: نقول لرعاة الكيان الغاصب اذا كنتم لا تريدون حربا ثانية في المنطقة فعليكم ان تكبحوا جماح هؤلاء المتطرفين
السيد نصر الله: نحن مستيقظون وحاضرون ولن نتسامح مع اي تغيير لقواعد الاشتباك او اي مس بشروط الحماية للبنان
السيد نصر الله: لا نريد رئيسا يحمي المقاومة لانها ليست بحاجة لحماية بل نريد رئيسا لا يطعن ظهر المقاومة وهذا حقنا الطبيعي
السيد نصر الله: رئيس لا يطعن المقاومة يعني لا يريد حربا اهلية ويساعد في حماية لبنان في مواجهة التهديدات الاسرائيلية
السيد نصر الله: من ينتظرون توافقا سعوديا ايرانيا سينتظرون كثيرا لأن ايران لا تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني
السيد نصر الله: اذا جلس السعودي والايراني فالسعودي اولويته ليس لبنان بل اليمن وايضا ايران لا تتدخل بالشان اليمني
السيد نصر الله: حريصون على معالجة الخلاف مع التيار الوطني الحر ولا شك انه حصل خلل ما في السياسية والاعلام
السيد نصر الله: نحن لا نجبر أحد على التحالف ودائما كنت اقول للوزير باسيل في أي وقت تشعرون بالحرج فأنتم غير ملزمين
السيد نصر الله: نفضل في دائرة الحلفاء والاصدقاء النقاش الداخلي ونحرص ان لا ننزع يدنا من اي حليف او صديق
السيد نصر الله: لطالما دعونا الى حوار داخلي وانا اقول لكم لا تنتظروا الخارج وهناك مبالغة كبيرة جدا في الدور الخارجي
السيد نصر الله: لو لم تصمد سوريا ولم يكن ارادة مقاومة في العراق ولو لم يكن هناك سليماني ومغنية لاحتلت أميركا المنطقة
مئات الآلاف يتوافدون الى ضريح الشهيد القائد قاسم سليماني في مدينة كرمان في الذكرى الثالثة لاستشهاده
آلاف العراقيين يتوافدون إلى ضريح القائد الشهيد أبو مهدي المهندس في مدينة النجف الأشرف لإحياء ذكرى استشهاده
الرئيس الإيراني في ذكرى الشهيد قاسم سليماني: دماء الشهيد سليماني لم ولن ننساها والثأر سننفذه ولن ندع القتلة يهدأ لهم بال
السيد إبراهيم رئيسي: سليماني كان يريد أن يدفع الشر عن المنطقة ولم يفرق بين شعب وآخر بل عمل لدعم المقاومة في مختلف الدول
السيد رئيسي: الشهيد سليماني هزم اميركا وداعش واذنابهما ولكن لم يكن هذا أكبر خطواته بل مقدمة لتحطيم هيمنة أميركا بالعالم
السيد رئيسي: أقول لأميركا وأعداء الثورة كما تصدى الشهيد لخططكم التوسعية بالأمس سيبقى صامدا اليوم وسيتصدى لكم حتى النهاية
السيد رئيسي: الشعب الإيراني يعرف طريق التقدم وهو سيمضي خلف قائده ومن يراهن على تخلي شعبنا عن ثورته هو مخطئ وواهم
الاعلام الصهيوني: الجيش يرفع حالة التأهب الأمني خشية إطلاق صواريخ من غزة ردا على اقتحام بن غفير للأقصى
البيت الابيض: أي إجراء احادي الجانب يقوض الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس غير مقبول
السيد نصرالله : حريصون على التواصل مع “التيار الوطني الحر” وستكون هناك لقاءات قريبة، ولن ننزع يدنا من أيدي حلفائنا
منذ 3 ساعة
3 January، 2023
عاجل
السيد نصرالله
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