رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد على رأس وفد يزور البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2023 - 11:22
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رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد يزور على رأس وفد البطريرك الماروني في بكركي للتهنئة بالأعياد
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الخارجية الروسية: سلطات كوسوفو تتجه نحو التصعيد بدعم من واشنطن والاتحاد الاوروبي وقلقون من تطورات الوضع
الخارجية الروسية: على الدول الغربية الضغط على كوسوفو وإجبارها على التخلي عن خططها العدائية والوفاء بالتزاماتها
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رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد على رأس وفد يزور البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي
منذ 1 ساعة
2 January، 2023
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