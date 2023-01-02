رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد على رأس وفد يزور البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2023 - 11:22

رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد على رأس وفد يزور البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي

منذ 1 ساعة 2 January، 2023
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