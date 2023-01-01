“مناورات ذو الفقار 1401″…نجاح منظومة “مرصاد” الصاروخية لتدمير المسيرات المهاجمة

نجحت أنظمة “مرصاد” الصاروخية التكتيكية لتدمير المسيرات المهاجمة، بإطلاق صاروخ، وذلك خلال المرحلة الرئيسية من مناورات ذو الفقار 1401 العسكرية.
وخلال هذه المرحلة من مناورات ذو الفقار 1401، تحديداً خلال العملية الليلية، “رصد رادار أنظمة مرصاد الصاروخية التكتيكية المسيرات الهجومية في دور قوة معادية كانت تهدف إلى الاقتراب من المجال الجوي الإيراني من الجانب البحري على مسافة 150 كيلومتراً وعلى ارتفاع 25 ألف قدم وبالتنسيق مع شبكة الدفاع الجوي المتكاملة، تم أساقط المسيرات الهجومية بإطلاق صاروخ”.
وتعتبر أنظمة مرصاد الصاروخية، انظمة متنقلة التي زادت قدرتها على الكشف من 110 كم إلى 150 كم، وباستخدام أحدث التقنيات، فإنها تتمتع بدقة تشغيلية عالية واستمرارية وتدمر الأهداف عن بعد 40 كم.
كما أن الأنظمة المذكورة لديها القدرة على الانتشار في أقل من 7 دقائق وتغيير موقعها في نفس الفترة الزمنية بعد إطلاق الصاروخ.
هذا وانطلقت المرحلة العملية لمناورات “ذو الفقار 1401” المشتركة للجيش الإيراني، صباح الجمعة، من شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي. وتجري المناورات لأهداف مختلفة، أهمها التنيسق بين القوى الاربعة المشاركة للجيش الايراني، وهي القوة البرية والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي، تحت اشراف القوة البحرية للجيش الايراني.
وسبق أن واصلت مناورات ذوالفقار 1401 بمشاركة الوحدات المختلفة التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية على سواحل مكران، مرحلتها العملانية الاولى؛ حيث حلقت الطائرات المسيرة من طراز آرش و باور وأبابيل 5، من على متن “مدمرة سهند” الايرانية وقامت بتدمير اهدافها على الساحل بنجاح.
وفي هذه المرحلة من المناورات، شاركت انواع الطائرات المسيرة الهجومية والتجسسية والاعتراضية في العمليات، كما شاركت الطائرة المسيرة الهجومية ابابيل 5 والتي انضمت الى الخدمة مؤخرا في وحدة الطائرات المسيرة التابعة للقوات البحرية ، لأول مرة في مناورات الجيش، وقامت بغارات جوية باستخدام قنابل “قائم”؛ حيث دمرت اهدافها في البحر.
المصدر: مهر