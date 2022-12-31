مراسلنا: تعطل وغرق مركب في المياه الاقليمية قبالة سلعاتا شمال لبنان على متنه 200 شخص كان متجها نحو السواحل القبرصية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2022 - 18:46

مراسلنا: تعطل وغرق مركب في المياه الاقليمية قبالة سلعاتا شمال لبنان على متنه 200 شخص كان متجها نحو السواحل القبرصية

منذ 3 ساعة 31 December، 2022
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