وزير الدفاع الفرنسي يزور لبنان اليوم ويتفقد قوات بلاده العاملة مع اليونيفيل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2022 - 14:38

وزير الدفاع الفرنسي يزور لبنان اليوم ويتفقد قوات بلاده العاملة مع اليونيفيل

منذ 17 mins 31 December، 2022
أخبار موقع المنار

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