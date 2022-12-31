طقس الايام المقبلة غائم جزئيا وارتفاع طفيف بالحرارة

الطقس المتوقع في لبنان:
السبت:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل و ارتفاعها بشكل طفيف على الجبال مع تكون الضباب المحلي على المرتفعات.
الأحد:
غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال و دون تعديل في الداخل كما يتوقع تساقط امطار في المناطق الداخلية ليلا.
الإثنين:
غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و ارتفاعها بشكل طفيف على الساحل ، وتكون الأجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة في الداخل.
الثلاثاء:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل بدرجات الحرارة .