القصف الأوكراني تسبب بمقتل 22 مدنيا في مقاطعة بيلغورود حتى الآن  (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2022 - 20:04

القصف الأوكراني تسبب بمقتل 22 مدنيا في مقاطعة بيلغورود حتى الآن  (روسيا اليوم)

منذ 25 mins 30 December، 2022
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