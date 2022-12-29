عون: الحرب الاعلامية هي جزء من الحرب الكبيرة التي تعرّضت لها وبعض القنوات ساهمت في التحريض ضدّي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2022 - 00:38

عون: الحرب الاعلامية هي جزء من الحرب الكبيرة التي تعرّضت لها وبعض القنوات ساهمت في التحريض ضدّي

منذ 3 ساعة 28 December، 2022
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