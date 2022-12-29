وزارة الدفاع التركية : اجتماع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا ورئيسي الاستخبارات السوري والتركي في موسكو انعقد في جو بنّاء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2022 - 00:38

وزارة الدفاع التركية : اجتماع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا ورئيسي الاستخبارات السوري والتركي في موسكو انعقد في جو بنّاء

منذ 3 ساعة 28 December، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: روسيا اليوم

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