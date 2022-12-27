رئيس الوزراء الصهيوني السابق يائير لابيد: نتنياهو أضعف رئيس وزراء على الإطلاق وإسرائيل تتفكك من الداخل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2022 - 00:52

رئيس الوزراء الصهيوني السابق يائير لابيد: نتنياهو أضعف رئيس وزراء على الإطلاق وإسرائيل تتفكك من الداخل

منذ 2 ساعة 26 December، 2022
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