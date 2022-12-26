اجتماع علمائي موسع في المنية تحت عنوان “فلسطين القضية الاولى”

اجتماع علمائي تحت عنوان “فلسطين القضية الأولى”: سياسة التطبيع سقطت والرهان على شباب فلسطين

تحت عنوان “فلسطين القضية الأولى” كان الاجتماع العلمائي الحاشد في قاعة الريان في بلدة المنية في الشمال حيث أكّدت الكلمات على توحيد الخطاب الديني وأهمية حضور القضية الفلسطينية على المنابر. واكد العلماء ان سياسة التطبيع سقطت والرهان على شباب فلسطين معتبرين أن المسؤولية تحتم علينا تعزيز وجودهم ودعمهم بكل السبل المتاحة. المؤتمر ...