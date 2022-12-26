اجتماع علمائي موسع في المنية تحت عنوان “فلسطين القضية الاولى” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2022 - 17:28

اجتماع علمائي موسع في المنية تحت عنوان “فلسطين القضية الاولى”

منذ 1 ساعة 26 December، 2022
لفاء علمائي
تقارير مصورة - لبنان

“فلسطين القضية الأولى”.. عنوان الإجتماع العلمائي الذي نظم في المنية شمال لبنان، والكلمات تؤكد على ضرورة توحيد الخطاب الديني.

 

المصدر: قناة المنار

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