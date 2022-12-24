وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساءً بلدتي بيت إجزا وبيت دقو شمال غرب مدينة القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2022 - 21:04
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة وتصادر تسجيلات كاميرات المراقبة فيها
قوات الاحتلال تواصل إغلاق بوابة مادما جنوب نابلس لليوم التاسع على التوالي
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مخيم ومدينة جنين ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين
وزير الخارجية الإيراني: رئيس الوزراء العراقي اقترح بدء مباحثات بين طهران والقاهرة لتعزيز العلاقات ورحبت بمقترحه
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: الشعب يتسوّل الغذاء والدواء والمياه والكهرباء وفرص العمل والمسؤولون غير معنيين
البطريرك الراعي: البطريركية المارونية مصمّمة على مواصلة نضالها في لبنان والمجتمع الدولي من أجل تسريع الاستحقاق الرئاسي
الشيخ قيس الخزعلي: بفضل قادة النصر انتصرنا على المؤامرة التي استهدفت العراق
وسائل إعلام يمنية: شهيدان وجرحى بقصف مدفعي سعودي على مديريتي منبه وقطابر الحدوديتين
وسائل إعلام يمنية: 74 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة بينها 15 خرقا بقصف مدفعي و54 بالأعيرة النارية المختلفة
وسائل إعلام أمريكية: مقتل 19 شخصاً في العاصفة الثلجية التي تضرب مناطق واسعة من الولايات المتحدة
السلطات الأمريكية تصدر تحذيرات لأكثر من ثلثي السكّان من مخاطر عاصفة ثلجية تاريخية تحمل معها موجة صقيع قطبي
إلغاء آلاف الرحلات من المطارات الأمريكية عشية أعياد الميلاد بسبب العواصف الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة
مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة عدد من المسافرين في حادثِ تصادم مروع بين 46 سيارة على الطريق السريع في ولاية أوهايو
الدفاع الروسية: قواتنا أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين ومروحية في جمهورية دونيتسك الشعبية وقضت على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا
الخارجية الروسية: الحديث عن إمكانية مشاركة القوة العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا في أوكرانيا غير صحيح
الخارجية الروسية: منظومتا S-400 وإسكندر اللتان زودنا بهما بيلاروسيا ستزيدان فعالية الدفاع الجوي المشترك
الدفاع الأوكرانية: حصيلة الهجوم الروسي على خيرسون ترتفع إلى 7 قتلى و35 جريحاً
وكالة الاستخبارات العسكرية الاوكرانية: لا نستبعد أن تشن روسيا هجوما انطلاقا من الاراضي البيلاروسية
وزير الدفاع التركي: لا نهدد الدول المجاورة في عملياتنا العسكرية ونستهدف الإرهابيين فقط
مصادر مقربة من التحقيق في جريمة فرنسا: المشتبه فيه بإطلاق النار في باريس يؤكد أنّه ارتكب فعلته "لأنّه عنصري"
وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساءً بلدتي بيت إجزا وبيت دقو شمال غرب مدينة القدس المحتلة
منذ 19 mins
24 December، 2022
بيت إجزا
بيت دقو
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