الطقس| اقتراب كتلة باردة: امطار غزيرة وثلوج على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم خلال الفترة الصباحية مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يبدأ الطقس بالتقلب تدريجيا بدءا من الظهر مع اقتراب الكتلة الهوائية الباردة حيث يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات مما يؤدي إلى سوء الرؤية، وتتساقط الأمطار بشكل متفرق والتي تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع ال 1800 متر وما فوق فترة بعد الظهر ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس ال1600 متر شمالا.

الإثنين: غائم اجمالا وضباب كثيف على المرتفعات مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار غزيرة تؤدي الى تشكّل السيول على الطرقات، والتي تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج لتلامس ارتفاع ال1500 متر خاصة شمال البلاد، تخف حدة الأمطار والثلوج بدءا من بعد الظهر وتنحسر تدريجيا خلال الفترة المسائية.

الثلاثاء: غائم جزئيا خلال الفترة الصباحية وضباب على المرتفعات، وتحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال1700 متر خلال الفجر وساعات الصباح الأولى، يتحول الطقس تدريجيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.