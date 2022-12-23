وزير المالية : سنمدّ السوق الأسبوع المقبل بـ5 ملايين طابع من فئة الألف و5 ملايين آخرين من فئة الـ 5 آلاف – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2022 - 12:44

وزير المالية : سنمدّ السوق الأسبوع المقبل بـ5 ملايين طابع من فئة الألف و5 ملايين آخرين من فئة الـ 5 آلاف

منذ 45 mins 23 December، 2022
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