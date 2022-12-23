وزير المالية : سنمدّ السوق الأسبوع المقبل بـ5 ملايين طابع من فئة الألف و5 ملايين آخرين من فئة الـ 5 آلاف – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2022 - 12:44
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حزب الله يتقدم بأحر التعازي باستشهاد الأسير البطل ناصر أبو حميد جراء الإهمال الطبي في سجون العدو
حزب الله: احتجاز العدو لجثمان الشهيد الأسير ناصر أبو حميد هو إمعان في الجريمة وتأكيد على وحشية وارهاب الكيان الصهيوني
شرطة الاحتلال الاسرائيلي: اصابة 3 من عناصر الحدود بينهم ضابط في عملية كفر قاسم في الاراضي الفلسطينية المحتلة
استشهاد الشاب الفلسطيني نعيم بدير برصاص قوات الاحتلال في كفر قاسم بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار
شرطة الاحتلال تعتقل والدة وشقيقي وابن عم الشاب بدير الذي ارتقى شهيداً برصاص الشرطة الإسرائيلية في كفر قاسم
الرئيس التشيلي: نعتزم رفع مستوى تمثيلنا في الأراضي الفلسطينية إلى سفارة والشعب الفلسطيني موجود ويقاوم وله تاريخ
الرئيس الفرنسي: وضع اللاقرار في لبنان ليس الوضع الأفضل لزيارتي ودور فرنسا ليس استبدال دور القوى السياسية فيه
وكالة سانا: استشهاد مواطن برصاص ميليشيات "قسد" المدعومة اميركيا خلال قمعها مظاهرات بريف دير الزور شرق سوريا
رئيس الوزراء الروسي: موسكو ستحظر تصدير النفط للدول التي تشترط الامتثال للسقف السعري الذي يفرضه الغرب
الخارجية الروسية: لن يكون هناك أي تفاوض جدي بشأن الضمانات الأمنية مع واشنطن دون الاعتراف بالواقع الميداني في أوكرانيا
رئيس الأركان الروسي: المناورات الروسية والصينية في بحر الصين الشرقي هي رد فعل على الموقف العدواني لواشنطن في آسيا
رويترز: وزير الخارجية الصيني يحذر نظيره الأميركي من استمرار واشنطن في انتهاج سلوك التنمر
السلطات الأميركية: إلغاء آلاف الرحلات الجوية في مطاري شيكاغو ودنفر بسبب عاصفة تحدث "لمرة واحدة فقط في كل جيل"
الرئيس الأميركي جو بايدن للشعب الأميركي: خذوا العاصفة الثلجية على محمل الجد فالوضع خطير جداً
تقرير لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس: دونالد ترامب انخرط في مؤامرة من عدة أجزاء لقلب نتيجة انتخابات 2020
قوى المعارضة الفنزويلية تقرر حل الحكومة المؤقتة برئاسة خوان غوايدو المدعومة اميركيا نظرا لعدم أدائها لمهامها
وزير المالية : سنمدّ السوق الأسبوع المقبل بـ5 ملايين طابع من فئة الألف و5 ملايين آخرين من فئة الـ 5 آلاف
منذ 45 mins
23 December، 2022
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