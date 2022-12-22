التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الميناء في طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2022 - 13:18
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الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد شاب وإصابة آخرين خلال مواجهات مع قوات العدو شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة
حركة الجهاد الإسلامي: ننعى الشهيد الرياضي أحمد دراغمة ونؤكّد أن دم الشهداء سيزيد من انتفاضة مقاومتنا المتصاعدة
كتيبة نابلس ومجموعة عرين الأسود تعلنان عن تصديهما لاقتحام قوات العدو للمدينة بصليات من الرصاص وعبوات محلية الصنع
الرئيس نجيب ميقاتي: على مشارف عام جديد لبنان على مفترق طرق خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم
الرئيس ميقاتي: النهوض يتطلب انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج إصلاحي حقيقي
الرئيس ميقاتي: نطالب بأن يترفع المسؤولون السياسيون عن مصالحهم الضيقة ويعززوا القواسم المشتركة للانتقال إلى النهوض المرجو
وزارة الأمن الإيرانية: تفكيك 4 خلايا على صلة بالموساد الإسرائيلي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية واعتقال جميع أعضائها
القائد العام للجيش الإيراني: سنرد بقوة على أي مصدر يتم من خلاله الاعتداء على أمن ومصالح البلاد
الدفاع الروسية: قواتنا تواصل التقدم في محور دونيتسك ومقتل نحو 50 عسكرياً أوكرانياً خلال العمليات العسكرية
الدفاع الروسية: تدمير 3 مستودعات ذخيرة للجيش الأوكراني في دونيتسك وميكولايف وزابوروجيا وإسقاط مقاتلتين في دونيتسك
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الكونغرس: المساعدات الأميركية لأوكرانيا هي استثمار في الديمقراطية وليست إحساناً
السفير الروسي في واشنطن: زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة تدل على أنه لا هو ولا المسؤولون الأميركيون يريدون السلام
الكرملين: مسار الولايات المتحدة ودول أخرى في توسيع نطاق إمدادات الأسلحة لأوكرانيا لا يساهم في تسوية سريعة
الكرملين: منظومات باتريوت وأي أسلحة أخرى مقدمة لأوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً للقوات الروسية
نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي: من حقنا اعتبار تسليم صواريخ باتريوت لأوكرانيا مشاركة أميركية مباشرة في الحرب
مؤسسة الطاقة النووية الروسية: حصول تقارب ملموس في مواقف موسكو ووكالة الطاقة الذرية حول المنطقة الآمنة حول محطة زابوروجيا
الرئيس البيلاروسي: نلاحظ استعداد الدول المجاورة لعدوان محتمل على بلادنا وجاهزون للرد السريع على أي عدوان مفاجئ
الرئيس الفرنسي: على الدول الأوروبية تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية عن الولايات المتحدة بما في ذلك في إطار الناتو
الخارجية الروسية: عودة اليابان إلى العسكرة الجامحة ستثير تحديات أمنية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لوضع خارطة طريق إنقاذية بعد الامتناع الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية الأخيرة
نيجيريا تقر بوقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين في قصف شنه سلاح الجو نهاية الأسبوع ضد مواقع لعصابات شمال غرب البلاد
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الميناء في طرابلس
منذ 27 mins
22 December، 2022
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