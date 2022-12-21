وزارة الصحة اللبنانية: لا إصابات ولا وفيات جديدة بالكوليرا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2022 - 01:04

وزارة الصحة اللبنانية: لا إصابات ولا وفيات جديدة بالكوليرا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 20 December، 2022
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