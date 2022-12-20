دولار السوق السوداء في لبنان يواصل الارتفاع ويتخطى 45 الف ليرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2022 - 19:50
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استشهاد الأسير ناصر ابو حميد جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى
إضراب عام وحداد شامل في محافظات الضفة الغربية ودعوات للتوجه الى نقاط التماس مع العدو بعد استشهاد ابو حميد
مجموعات عرين الأسود: إذا صمت الجميع تحدَّثت بنادقنا ولن ينعموا بالراحة والأمان وأم ناصر أبو حميد تبكي على ابنها
مجموعات عرين الأسود: استهدفنا مستوطنة "براخا" جنوب نابلس بالرصاص وبعبوة محلية الصنع
الحركة الأسيرة: سياسة القتل الممنهج التي يرتكبها الاحتلال بحقنا لن تضعف من عزيمتنا ولن توقف مقاومتنا داخل السجن وخارجه
قوات الاحتلال الصهيوني تحاول اعتقال شاب مصاب برصاصها شرق القدس المحتلة وتعتدي بالضرب على والدته
قوات الاحتلال تحتجز طفلين أثناء تواجدهما في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة
إعلام العدو: الاشتباه بعمليّة دهس عند تقاطع شوكت قرب مدينة بئر السّبع أدّت إلى إصابة شرطيّة بجراح متوسّطة وفرار السّائق
وزير الثقافة محمد المرتضى ينعى المهندس ليث شبيلات: برحيل المناضل الكبير تنطوي صفحة من صفحات النضال ضد العدو الصهيوني
البيت الأبيض: الاتفاق النووي مع إيران ليس محط تركيزنا حاليا ولا نتوقع حدوث أي تقدم بشأنه في المستقبل
البيت الأبيض: نرحب بأي محادثات يجريها حلفاؤنا الأوروبيون مع إيران بشأن التحديات واسعة النطاق
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يلتقي وزير الخارجية الإيراني على هامش قمة البحر الميت
رويترز عن مسؤول في الخارجية الأميركية: واشنطن ترى آراء متضاربة في روسيا حول ما إذا كان سيتم شن هجوم مضاد في أوكرانيا
رويترز عن مسؤول في الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة مستعدّة قدر الإمكان لأي من الاحتمالات بما في ذلك هجوم روسي
البيان الختامي لمؤتمر بغداد بدورته الثانية يؤكد أهمية آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق ومشاريعها الاقتصادية
البيان الختامي لمؤتمر بغداد: المشاركون أكدوا وقوفهم إلى جانب العراق في مواجهة التحديات بما ذلك تحدي الإرهاب
جمهورية تشوفاشيا: 3 قتلى على الاقل خلال حريق اندلع في جزء من خط رئيسي يغذي اوروبا بالغاز الروسي
دولار السوق السوداء في لبنان يواصل الارتفاع ويتخطى 45 الف ليرة
منذ 2 ساعة
20 December، 2022
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“القومي”: لا سبيل لمواجهة العدو الاسرائيلي إلا بنهج المقاومة
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