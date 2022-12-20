دولار السوق السوداء في لبنان يواصل الارتفاع ويتخطى 45 الف ليرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2022 - 19:50

دولار السوق السوداء في لبنان يواصل الارتفاع ويتخطى 45 الف ليرة

منذ 2 ساعة 20 December، 2022
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