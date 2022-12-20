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December 20 2022 - 16:48

اجتماع لمجلس الأمن الفرعي في جبل لبنان: للتنسيق لضبط الأمن خلال فترة الأعياد

منذ 8 mins 20 December، 2022
مجلس الامن الفرعي في جبل لبنان
لبنان

ترأس محافظ جبل لبنان محمد المكاوي في مكتبه في سرايا بعبدا الثلاثاء اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في المحافظة.

ونوه المكاوي “بالجهود المبذولة لتوفير الأمن والإستقرار للمواطنين”، ودعا إلى “رفع الجهوزية مجددا للبدء بالتحضير للإنتخابات البلدية والإختيارية التي ستجرى بعد أشهر قليلة”.

كما دعا المكاوي “الجميع للتنسيق من أجل ضبط الأمن خلال فترة الأعياد”، آملا “ان تحمل للبنان واللبنانيين الخير والطمأنينة والإستقرار”.

بعد ذلك، نوقشت التقارير التي عرضها ممثلو القيادات العسكرية والأمنية والاستعدادات الجارية لمواكبة الإستحقاقات المقبلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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