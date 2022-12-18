الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: نُفذ إطلاق نار على حافلة إسرائيلية في وقت سابق من مساء اليوم بالقرب من صانور خلال مغادرتها مراسم إضاءة الشموع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2022 - 22:16
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الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: نُفذ إطلاق نار على حافلة إسرائيلية في وقت سابق من مساء اليوم بالقرب من صانور خلال مغادرتها مراسم إضاءة الشموع
منذ 45 mins
18 December، 2022
اطلاق النار على حافلة
الاحتلال الاسرائيلي
الضفة الغربية
فلسطين
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