الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: نُفذ إطلاق نار على حافلة إسرائيلية في وقت سابق من مساء اليوم بالقرب من صانور خلال مغادرتها مراسم إضاءة الشموع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2022 - 22:16

الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: نُفذ إطلاق نار على حافلة إسرائيلية في وقت سابق من مساء اليوم بالقرب من صانور خلال مغادرتها مراسم إضاءة الشموع

منذ 45 mins 18 December، 2022
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