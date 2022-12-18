الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها على قرية ياكوفليفكا في أراضي جمهورية دونيتسك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 18 2022 - 15:18

الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها على قرية ياكوفليفكا في أراضي جمهورية دونيتسك

منذ 33 mins 18 December، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة