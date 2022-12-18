مراسلنا: فوز الشيخ زيد بكار زكريا مفتياً لعكار على منافسه الشيخ أسامة الرفاعي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2022 - 15:18

مراسلنا: فوز الشيخ زيد بكار زكريا مفتياً لعكار على منافسه الشيخ أسامة الرفاعي

منذ 47 mins 18 December، 2022
أخبار موقع المنار

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