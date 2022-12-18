“غرفة التحكم المروري”: 7 حوادث سير ، 9 جرحى في ال24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2022 - 11:02

“غرفة التحكم المروري”: 7 حوادث سير ، 9 جرحى في ال24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 18 December، 2022
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