كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2022 - 11:00

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان

منذ 3 ساعة 18 December، 2022
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