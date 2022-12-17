النائب فياض: نأمل أن تشهد بداية 2023 إنجاز الاستحقاق الرئاسي

أسف عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض لعدم تمكن اللبنانيين من إنجاز الاستحقاق الرئاسي في العام 2022، وأمل أن “تشهد بداية العام 2023 تباشير القدرة على إنجاز الاستحقاق الرئاسي نظرا لأهميته”.

وقال فياض السبت “ضيع البعض فرصة الحوار تحت شروط وذرائع شتى، ونحن نعتقد أنه على الرغم من صعوبة الظروف التي تحيط بالحوار، ليس هناك من وسيلة أخرى لتقريب المواقف بين اللبنانيين إلا بالحوار”، وتابع “على الأقل يمكن الرهان على الحوار لكي يفتح ثغرة في جدار الاستحقاق الرئاسي، الذي يجب أن يكون إنجازه بديهيا وطبيعيا، لان مصلحة البلد تقتضي ذلك، ولأن الواجب الدستوري يفترض ذلك، ولأن هناك ألف سبب وسبب يدفع باتجاه التعجيل لإنجاز هذا الاستحقاق”.

وأضاف فياض “عندما أنجز ترسيم الحدود البحرية، اعتبرنا أن هذا الأمر إنجاز كبير وهو كذلك ولكن هذا الأمر غير كاف لأننا مقبلون على إدارة الاستثمارات النفطية والغازية في البحر”، وتابع “هذا الأمر يستدعي وجود حكومة كاملة الصلاحيات ولن يكون متيسرا أن تتشكل حكومة جديدة ما لم ينجز الاستحقاق الرئاسي”، وقال “هناك أيضا حوكمة الاستثمار النفطي والغازي بالطريقة المثلى التي تستجيب للمصلحة الوطنية، تستدعي أن ننجز الاستحقاق الرئاسي، وأن نشكل حكومة، لكي نتمكن من متابعة هذا الشأن الحساس والخطير والضروري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام