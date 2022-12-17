الجيش اللبناني: توقيف 33 شخصا بجرائم مختلفة

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها السبت “بتاريخ 16 / 12 / 2022، أوقفت دورية من القوات البحرية بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات مقابل شاطئ طرابلس ٣١ سوريا على متن زورق أثناء محاولتهم التسلل بحرا خارج البلاد بطريقة غير شرعية”، وتابعت “كما نُقلت طفلة من بينهم إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج”، واضافت “بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.‏

وفي بيان آخر، قالت قيادة الجيش اللبناني “أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة كفرجوز- النبطية المواطن (ي. ش.) ‏والسوري (م. م.) لحيازتهما كمية كبيرة من مادة حشيشة الكيف موضبة داخل ‏مفروشات منزلية ومعدة للتهريب عبر مرفأ بيروت”، وتابعت “سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.‏

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام