لوكاشينكو يأمل بجهود مشتركة مع الفاتيكان من أجل السلام في المنطقة

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، مهنئا البابا فرنسيس بعيد ميلاده، إنه يجب أن تسهم بلاده مع الفاتيكان في إحلال السلام في المنطقة الأوروبية.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة البيلاروسية: “بعث رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بالتهنئة إلى البابا فرنسيس بمناسبة عيد ميلاده. وشدد رئيس الدولة على أن بيلاروس وكذلك الكرسي الرسولي يبذلان الكثير من الجهود وعليهما بذل المزيد منها بشكل مشترك في سبيل العثور على حل مستدام لأزمة اليوم”.

وأكد لوكاشينكو أنه لا يفقد “الثقة في أن الجهود المشتركة ستؤدي إلى السلام والهدوء في منطقتنا”.

وقال: “يسعدني أن أشير إلى تطابق في رؤيتنا لسبل حل المشاكل الأكثر إلحاحا في العالم الحديث. أؤيد بشدة دعوتكم في 13 سبتمبر 2022 والمتعلقة بإحياء روح هلسنكي. وأنا أتفق تماما مع ضرورة الوفاء بالالتزامات المترتبة وفقا للمعاهدات الدولية، ومع ضرورة الحوار بين الشعوب وأهمية استعادة الثقة”.

وشدد لوكاشينكو في تهنئته، على أنهى معجب جدا بحكمة وبصيرة البابا.

وأضاف: “كنتم أول من حذر من خطر نشوب حرب عالمية ثالثة. ويثير الأسف، أن التحذير لم يسمع كما يجب من جانب الذين كان من المفترض أن يسمعوه”.

المصدر: وكالات