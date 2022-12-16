مع الحدث|د. غسان ملحم: على الجانب اللبناني المطالبة بضمانات استمرار المتطلبات الإجرائية للبدء باستخراج الغاز

رأى رئيس مؤسسة بيروت متروبوليس للعلوم السياسية والعلاقات الدولية د. غسان ملحم خلال مشاركته في برنامج مع الحدث اليوم الأحد على قناة المنار تعليقا على زيارة وزير الطاقة والمياه اللبناني الى فرنسا ولقائه رئيس شركة توتال الفرنسية إن على الجانب اللبناني المطالبة بضمانات استمرار المتطلبات العملياتية والإجرائية للبدء بعمليات الحفر واستخراج الغاز والنفط من المياه الاقتصادية البحرية للبنان.

أما في ما يختص بتصريحات هوكشتاين التي زعم فيها ان لبنان لم ينفذ الإصلاحات المطلوبة منه والتي تخول لبنان استجرار الكهرباء والغاز من الاردن ومصر فقال ان تصريح هوكشتاين هو برسم الرأي العام اللبناني والمسؤولين اللبنانيين، وهو يؤكد ان اميركا ماضية في حصارها للبنان، علما ان العقوبات والحصار في القانون الدولي هي عقوبات جائرة وغير مشروعة، والعقوبات الأمريكية ضد لبنان تفرض لغايات سياسية وعقابية ولا يجوز للبنانيين القبول بمثل هذا الضغط الاقتصادي والابتزاز السياسي.

وعبر ملحم عن خشيته من ان يكون ما يجري في خصوص التنقيب عن ثروة لبنان النفطية تضييعا للوقت وتصريحات هوكشتاين ليست مصادفة لأن هناك عددا كبيرا من التصريحات لمسؤولين امريكيين اعربوا فيها عن نية واشنطن في اتخاذ خطوات عملية لدفع لبنان إلى حافة الهاوية ووصول البلد إلى هذا التأزم السياسي والتضخم الاقتصادي يلاقي ما قاله واعلنه الامريكيون وهو أيضا برسم اللبنانيين جميعا.