حزب الله شيّع فقيد الجهاد علي موسى زين

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في الجنوب فقيدَ الجهادِ والمقاومة الجريح علي موسى زين. موكب التشييعِ انطلق من أمامِ منزلِ الفقيدِ في بلدته العباسية، وعلى وقعِ هتافاتِ التلبيةِ للنهج الحسيني جابَ الموكبُ شوارعَ البلدةِ الرئيسةَ تتقدمُه الفرقةُ الموسيقيةُ التابعةُ لكشافةِ الإمام المهدي وحملةُ صورِ القادةِ الشهداء، وصولاً إلى جبانةِ البلدة حيث أدت ثلةٌ من المجاهدين القسمَ بالمضيِ على دربِ الجهاد والمقاومة. بعدها أمَّ إمامُ البلدة الشيخ كاظم ياسين الصلاةَ على جثمان الفقيد ، ليوارى بعدها في الثرى إلى جانبِ من سبقَه في رحلةِ الجهاد والشهادة.