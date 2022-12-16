الطقس غدا قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل، مع بقاء تكون الضباب المحلي على المرتفعات في الفترة الصباحية.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط في الايام المقبلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع تكون الضباب المحلي على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل، مع بقاء تكون الضباب المحلي على المرتفعات في الفترة الصباحية.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة على الساحل .

الإثنين: صاف اجمالا دون تعديل في درجات الحرارة .

-الحرارة على الساحل من 17 الى 22 درجة ، فوق الجبال من 9 الى 16، في الداخل من 8 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10و 25 كلم/س.