مقتل 8 مدنيين في قصف أوكراني لجمهورية لوغانسك

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم في قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية. وكتب باسيتشنيك على قناته في تيلغرام “في وقت مبكر من صباح الجمعة، تعرضت مدينة ستاخانوف وقرية لانتراتوفكا مرة أخرى للقصف من قبل القوميين الأوكرانيين. وأسفر ذلك عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح”.

وأشار القائم بأعمال رئيس الجمهورية، إلى أن القوات الأوكرانية تقصف بشكل دوري المراكز السكنية المسالمة. على سبيل المثال، بالأمس فقط، خلال القصف الدوري لستخانوف، تضررت 72 بناية سكنية وثلاث رياض أطفال ومدرسة ومعبد وعشرات المرافق الإدارية والتجارية. كما أصيبت امرأة مسنة بجروح.

وأضاف “العدو يقوم بقصف بربري لمدن ومناطق الجمهورية، وتتعرض المنشآت الاجتماعية لنيران القوميين المتعصبين. ويجهد النازيون لقتل أكبر عدد ممكن من المواطنين بهدف تحطيم إرادتنا”.

المصدر: روسيا اليوم