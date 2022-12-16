البنتاغون: الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع روسيا لكنها ستزود أوكرانيا بالسلاح

قال باتريك رايدر، العميد في سلاح الجو الأمريكي، إن الولايات المتحدة لا تحارب روسيا ولا تسعى إلى النزاع معها، لكنها ستواصل تزويد أوكرانيا بالسلاح مهما كانت المدة المطلوبة.

وأضاف الضابط الأمريكي، في إحاطة دورية بالبنتاغون أمس الخميس: “الولايات المتحدة لا تحارب روسيا ولا تسعى إلى النزاع معها، نحن نركز على تزويد أوكرانيا بالمساعدة في مجال الأمن بالقدر الذي تحتاجه للدفاع عن نفسها. قلنا إننا سنفعل ذلك قبل وقت طويل من قرار الغزو الروسي. سنواصل القيام بذلك مهما استغرق الأمر من وقت”.

في وقت سابق، أعلن البنتاغون عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 275 مليون دولار.

وذكرت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ أن حزمة المساعدات تضم صوارخ لراجمات صواريخ HIMARS وقذائف مدفعية وأسلحة نارية وهوائيات فضائية.

المصدر: وكالات