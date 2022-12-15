السيد رئيسي: لن نوقف عجلة التنمية في البلاد

أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد ابراهيم رئيسي، ان العقبات التي يخلقها الأعداء ستواجه مقاومة الشعب الإيراني في جميع أنحاء البلاد وستؤول الى خيبة أملهم، وان البناء والتقدم سيستمر في البلاد ولن يتوقف أبدا.

جاء ذلك في تصريح له للصحفيين، لدى وصوله مطار الشهيد كاوة الدولي بمدينة بيرجند (مركز محافظة خراسان الجنوبية- شرق)، صباح اليوم (الخميس)، منوها بالامكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المحافظة.

وأشار رئيسي إلى أن الربط بالسكك الحديدية والوصول الى المياه تعد من تطلعات أهالي خراسان الجنوبية، مؤكدا ان الحكومة باتت تعمل على توفير هذه الاحتياجات وان عمليات الربط بالسكك الحديدية شارفت على الانتهاء، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأولية وينطبق الشيء نفسه على قضية المياه.

ووصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله إبراهيم رئيسي، صباح اليوم (الخميس)، مدينة بيرجند في أول زيارة له ضمن الجولة الثانية من زياراته التفقدية للمحافظات منذ توليه الرئاسة .

ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول من زيارة رئيسي الى خراسان الجنوبية ، اجراء لقاء شعبي مع عامة أهالي المحافظة في ملعب “أزادي” بمدينة بيرجند، وافتتاح العديد من المشاريع الاقتصادية والإنشائية الضخمة في هذه المحافظة.

ويرافق رئيسي في هذه الزيارة التي تستغرق يومين، وفد من أعضاء مجلس الوزراء يتضمن كلا من رئيس منظمة التخطيط والميزانية ونائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية، ونائبة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة، ونائب رئيس الجمهورية للتنمية القروية والمناطق الريفية والمحرومة، وزراء الداخلية، والصناعة والتعدين والتجارة، والصحة والعلاج والتعليم الطبي، والطرق والتنمية الحضرية، والجهاد الزراعي، والتعاون، والعمل والرخاء الاجتماعي، والاقتصاد والمالية، والنفط والطاقة.

المصدر: وكالة ارنا