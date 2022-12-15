الوزير بيرم: لبنان لن يسقط بالرغم من كل الازمات

أكد وزير العمل في حكومة تصريف في لبنان مصطفى بيرم ان “لبنان لن يسقط بالرغم من كل الازمات والظروف الصعبة التي يمر بها”.

وقال بيرم الخميس على “ضرورة التغاضي عن الخلفيات السياسية وتبني الاقتراحات المفيدة التي تنعكس ايجابا على المواطن”، ولفت الى “ضرورة تغيير تفكيرنا، فنحن نمر بأزمة، وتفكير الازمة يختلف عن التفكير في الايام العادية، فتتبدل الاولويات وكذلك الوسائل”.

وشدد بيرم على ان “هناك العديد من الاجراءات التي يمكن اتخاذها لترشيد الانفاق، كاعادة النظر في لائحة الادوية التي يغطيها الضمان وتقليل عددها بحسب الاولويات واعتماد النسب المئوية التي سيغطيها لكل دواء بحسب اهميته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام