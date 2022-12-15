الشيخ الخطيب: لحفظ السلم الاهلي والعيش المشترك وصون القيم الاخلاقية والدينية

أكد نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب أن “اللبنانيين أخوة ولا نميز بين أحد منهم ونعمل على حفظ السلم الاهلي والعيش المشترك وصون القيم الاخلاقية والدينية التي تحفظ كل اللبنانيين”.

وشدد الشيخ الخطيب في حديث له الخميس على “التضامن الوطني في مواجهة التفلت الاخلاقي وضرب قيم المجتمع اللبناني”، وطالب “اللبنانيين بالوقوف بوجه الحملة الغربية لنشر ثقافة الفساد وتشريع الرذيلة فيجندوا أنفسهم للحفاظ على القيم الاخلاقية وعدم السماح بتدمير الاسرة والمجتمع”، وأكد ان “التنوع الديني والثقافي ضرورة للتكامل في المجتمع وتعزيز الاندماج الوطني والانصهار بين مكوناته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام