وزارة الصحة: لا إصابات جديدة ولا وفيات بالكوليرا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2022 - 01:02
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الإمام الخامنئي يعزي باستشهاد الشيخ عبد الواحد ريغي: مرتكبو الجريمة هم أعداء سعادة أبناء إيران من البلوتش ووحدة الشعب
الإمام علي الخامنئي: يجب ملاحقة ومعاقبة المجرمين بشكل سريع وجاد من قبل الجهات المسؤولة
وزارة الأمن الإيرانية تكشف عن صلة أحد مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد عبد الواحد ريغي في سيستان وبلوشستان مع دولة عربية
القائد العام للحرس الثوري: اخترنا أن نكون أقوياء ولا يمكن الحصول على الاستقلال السياسي إلا من خلال الاعتماد على الإنتاج
اللواء سلامي: الاستقلال يعني عدم التأثر بإرادة الاخرين في حين أن العدو لا يريد ذلك ولايقدم لنا العلم إلا بقدر الذي يحدده
منظمة الفضاء الخارجي الايرانية توقع مع نظيرتها الروسية اتفاق تطوير انتاج اقمار صناعية للاستشعار عن بعد وأقمار للاتصالات
وكالة الفضاء الروسية: عهد الشراكة في الصناعات الفضائية مع ايران ليس جديداً وطهران حققت طفرة ملحوظة في هذا المجال
وزير الطاقة في كازاخستان: سنزيد توريد النفط عبر المقايضة الى الصين وايران لتكريره في تبريز وإعادة تصديره من الخليج
السفير الإيراني في موسكو: أكثر من 40 % من التجارة مع روسيا تتم بالروبل ونعمل على ربط نظام الدفع الإيراني مع نظيره الروسي
كاظم جلالي: المفاوضات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بشأن منطقة التجارة الحرة استكملت والخطوة التالية هي مصاقة البرلمانات
الخارجية السورية: خسائر القطاع النفطي بلغت 111.9 مليار دولار بفعل ممارسات القوات الأميركية المتواجدة بشكل غير شرعي
حماس تكشف خلال مهرجان إنطلاقتها في غزة عن بندقية الضابط الإسرائيلي الأسير لديها "هدار غولدين": إشارة إلى خيبة جيش الكيان
قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف: لتتوحد كل الرايات والجبهات ولتفتح كل الساحات لهدف واحد هو تحرير فلسطين
قائد حركة حماس في غزة: استحقاقات وصول اليمين في حكومة الإحتلال ستكون كبيرة وباهظة على شعبنا وعلى محور المقاومة
يحيى السنوار: سنمهل الاحتلال وقتا محدودا لإتمام صفقة التبادل وإلا سنغلق ملف الجنود الأربعة ونجد طريقة أخرى لتحرير أسرانا
السنوار: نحن على توافق مع من يرفع راية المقاومة من حركة فتح وعلى السلطة وقف التنسيق الأمني والكف عن اغتيال المقاومين
السنوار للأسرى: رصوا صفوفكم وجهزوا خططكم لمواجهة الموجة القادمة وأنتم محل إجماع وطني وبيدكم مفاتيح الاستقرار بالمنطقة
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام: يجب أن ننفض أيدينا من التسوية والأمة كلها ترقب المقاومة الفلسطينية
البرلمان الأوروبي يدعو إلى عقد مؤتمر دولي لاستئناف مفاوضات حل الدولتين وإلى إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية
المفوضية الأوروبية تعلن أن تحقيقات بلجيكا حول اتهامات فساد تطال أعضاء بالبرلمان الأوروبي لم تشر إلى تورط دولة معينة
رئيس الحكومة العراقية يتلقى دعوة لزيارة برلين: نرغب بتنمية العلاقات مع ألمانيا وأدعو الشركات الألمانية للاستثمار بالعراق
مستشار الأمن القومي الألماني يؤكد رغبة بلاده بمزيد من التعاون مع العراق في مختلف المجالات وفي مقدمتها الطاقة النظيفة
القضاء التركي يقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لمدة عامين و7 أشهر بتهمة إهانة أعضاء الهيئة العليا للانتخابات
أكرم إمام أوغلو: الحكم الذي أصدرته المحكمة سياسي وغير قانوني ويعكس الظروف الحالية التي تمر بها تركيا
الخطوط الجوية المغربية تلغي 7 رحلات كانت مقررة إلى الدوحة تقل مسافرين لحضور المونديال إثر إجراءات فرضتها السلطات القطرية
مصدر لبناني لسبوتنيك: ماكرون سيزور بيروت في 24 الجاري للقاء المسؤولين وقضاء ليلة الميلاد مع الجنود الفرنسيين في لبنان
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف يصف رئيس لاتفيا بأنه شبه رئيس: كلما كان قائد الدولة أغبى كلما زادت الطموحات
الرئاسة الروسية: انضمام تشيرنيغوف وأوديسا إلى روسيا يتوقف على خيار المواطنين وقراراتهم وكل شيء يعتمد على قرار الناس
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعرب عن أسفه لمصرع 3 مهاجرين بعدما غرق قاربهم أثناء محاولة عبور القنال الإنجليزي
الخارجية البريطانية: طرد القنصل العام و5 دبلوماسيين صينيين على خلفية الاعتداء على ناشط داخل القنصلية الصينية في مانشستر
السفارة الصينية في لندن: الحكومة البريطانية وقفت إلى جانب محتجين عنيفين ولم تنفذ التزاماتها بحماية قنصليتنا في مانشستر
الصين تعمل على إعداد حزمة دعم تزيد قيمتها على 143 مليار دولار بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق الإلكترونية
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: لن نقبل أي بنود في الإتفاق السياسي النهائي يمكن أن تنال من ثوابت البلاد
الأمم المتحدة: أعمال العنف في ولاية أعالي النيل قتلت 166 مدنياً وشردت أكثر من 20 ألفاً منذ آب وتقارير عن انتهاكات جسيمة
وزارة الصحة: لا إصابات جديدة ولا وفيات بالكوليرا
منذ 3 ساعة
14 December، 2022
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