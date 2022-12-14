الجيش اللبناني : عمليات دهم وتوقيف شخصين وضبط ممنوعات في منطقتي البقاع والشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2022 - 14:30

الجيش اللبناني : عمليات دهم وتوقيف شخصين وضبط ممنوعات في منطقتي البقاع والشمال

منذ 25 mins 14 December، 2022
أخبار موقع المنار

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