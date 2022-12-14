الجيش اللبناني : عمليات دهم وتوقيف شخصين وضبط ممنوعات في منطقتي البقاع والشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2022 - 14:30
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المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي نفى ما نُشر في صحيفة الاخبار حول النية لعقد جلسة جديدة للحكومة
المكتب الإعلامي: ميقاتي يواصل اتصالاته ومشاوراته مع الوزراء للتفاهم على طبيعة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة
المكتب الإعلامي: ميقاتي في صدد الدعوة الى لقاء تشاوري مع جميع الوزراء قبل نهاية الأسبوع
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من عين التينة: لن نستطيع الخروج من الأزمة إلا بالحوار الجدّي بين الأفرقاء
بو صعب من عين التينة: لمست من دولة الرئيس بري أن الأمر لن يبقى متروكاً إلى ما لا نهاية
الوزير فياض: تزايد الاهتمام الدولي بالاستثمار في قطاع استخراج الغاز على ضوء الاستقرار الناتج عن إنجاز الترسيم
الوزير مولوي: خطة قوى الامن الداخلي بالنسبة للأعياد أصبحت جاهزة وتم تعميمها
المفتي قبلان: أسطول الجمعيات الملونة أخطر قنبلة موقوتة ورفض الحوار قفز خطير بالمجهول
الامام السيد علي خامنئي يوجه رسالة تعزية باستشهاد عالم الدين مولوي عبد الواحد ريكي في محافظة سيستان وبلوشستان
الامام خامنئي: مرتكبو الجريمة عملاء يخدمون أعداء وحدة الشعب الإيراني
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران خلال الأيام المقبلة
قائد كتائب القسام محمد الضيف في مهرجان انطلاقة حماس بغزة: لتتوحد كل الرايات ولتفتح كل الساحات لتحرير فلسطين
سرايا القدس - كتيبة طوباس: مجاهدونا استهدفوا آليات الاحتلال خلال انسحابها من "طمون" بصليات كثيفة من الرصاص
رويترز: دوي انفجارات في وسط العاصمة الأوكرانية كييف ونشر فرق الطوارئ
سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: واشنطن مستعدة لتزويد كييف بصواريخ باتريوت
بايدن ادعى أنه خفض الدين الوطني الاميركي بمقدار 1.7 تريليون دولار بينما هو نما بنحو 3.7 تريليون دولار
شولتس: يجب ألا نسمح بالانقسامات في "الناتو" وسنعمل على توثيق العلاقات الاقتصادية مع واشنطن
مباراة تاريخية مساء اليوم تجمع المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي في مونديال 2022
الجيش اللبناني : عمليات دهم وتوقيف شخصين وضبط ممنوعات في منطقتي البقاع والشمال
منذ 25 mins
14 December، 2022
الجيش اللبناني
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