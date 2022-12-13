مراقبو مصلحة الاقتصاد في الشمال جالوا على شركات تعبئة الغاز وتسطير محاضر بحق مخالفين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2022 - 20:46

مراقبو مصلحة الاقتصاد في الشمال جالوا على شركات تعبئة الغاز وتسطير محاضر بحق مخالفين

منذ 1 ساعة 13 December، 2022
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