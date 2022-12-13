“توتال”: سنبدأ التنقيب عن الغاز اللبناني العام المقبل

اعلنت “توتال انرجيز”، الاثنين 12 كانون الأول، إنها تعمل لبدء التنقيب في إطار مشروعها للغاز البحري بالبلوك رقم 9 في لبنان اعتباراً من العام المقبل.

وأضافت الشركة، في بيان، أنها ستختار على الأرجح المورد لمنصة حفر جديدة في الربع الأول من عام 2023 المقبل، مشيرة إلى أنها قدمت طلبيات للموردين من أجل المعدات المطلوبة.

وأوضحت “توتال” أن رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها باتريك بويانيه أكد هذه الأهداف عندما التقى في الآونة الأخيرة بوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض بمقر الشركة في باريس.

وشهدت مناطق قبالة الساحل الشرقي للبحر المتوسط اكتشافات غازية كبيرة في العقد الماضي، وازداد الاهتمام بهذه المناطق منذ أن تسببت الحرب الروسية-الاوكرانية في تعطيل التدفقات.

وحصل كونسورتيوم يضم “توتال إنرجيز” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”نوفاتك” الروسية على رخصة أولية للتنقيب في البلوك رقم 9، لكن أعيدت هيكلة الصفقة بعد خروج “نوفاتك” من المجموعة نتيجة للحرب في أوكرانيا.

المصدر: الاندبندنت