توقيف نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي للاشتباه بضلوعها في قضايا فساد تتعلق بقطر (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 12 2022 - 20:00

توقيف نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي للاشتباه بضلوعها في قضايا فساد تتعلق بقطر (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 12 December، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة