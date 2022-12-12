توقيف نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي للاشتباه بضلوعها في قضايا فساد تتعلق بقطر (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2022 - 20:00
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وزير الطاقة والمياه وليد فياض يلتقي رئيس مجلس إدارة Total Energies باتريك بوياني ويبحث معه التنقيب عن النفط في لبنان
باتريك بوياني: الشركة باشرت نشاطها للبدء بالاستكشاف في البلوك 9 خلال الفصلين الأولين من العام 2023
مصادر المنار: بوياني أبلغ الوزير فياض السعي للحفر في أيلول من العام المقبل وعلى أبعد تقدير في تشرين الثاني منه
الوزير فياض للمنار: لمست من شركة توتال اينرجيز إلتزاما جديا بالتنقيب والقيام بكل ما من شأنه تسريع ذلك
الوزير فياض أكد على أهمية التعاون بين الشركة ولبنان لتسريع الخطوات الآيلة إلى المباشرة بعملية الحفر في أقرب وقت ممكن
المنسق الأميركي الخاص لشؤون الطاقة: تأخير إمدادات الغاز والكهرباء من مصر والأردن سببه عدم قيام لبنان بالإصلاحات
النائب الياس بوصعب: العمل جار لإعادة اطلاق الحركة الاقتصادية في البلد مع الحفاظ على قيمة ودائع المواطنين
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: كيف يحق لغيرنا أن ينوع خياراته ويتّجه نحو الشرق ولا يحقُّ لنا ذلك في لبنان؟
الشيخ قاسم: كما كان لبنان شجاعاً في المقاومة عليه أن يكون شجاعاً في تنويع استثماراته مع الشرق والغرب لينمو اقتصاده
الرئيس نجيب ميقاتي من بكركي: لا يجوز تحميل الحكومة مسؤولية الفراغ الرئاسي بل الأمر يقع على عاتق مجلس النواب
روابط التعليم الرسمي في لبنان: ندعو للإستمرار بالتحرك والإضراب الشامل في كافة المدارس والثانويات والمعاهد الفنية
هيومن رايتس واتش: ارتفاع انعدام الأمن الغذائي بين شرائح الدخل المتعددة في لبنان وأقل من 5% يتلقون المساعدات الحكومية
الخارجية الايرانية: نرفض أي اتهام تضمنه البيان الختامي لدول الخليج بحضور الرئيس الصيني ونندد به
ناصر كنعاني: نؤمن بضرورة ضمان الأمن الإقليمي عبر دول المنطقة ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية
فلسطين المحتلة: اصابة عدد من الشبان الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها الحي الشرقي لمدينة جنين
حركة الجهاد الاسلامي تنعي الشهيدة جنى مجدي زكارنة (16عاما) والتي ارتقت برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين
الجهاد الاسلامي: جريمة قتل الفتاة زكارنة تستدعي وقفة وطنية وتفعيل اساليب المقاومة لردع المحتل عن جرائمه المستمرة
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: الولايات المتحدة أرسلت 4 إلى 5 آلاف شاحنة من الأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية شمال سوريا
نائب وزير الخارجية الروسي:العلاقات بين تركيا وسوريا ليست سهلة لكنها يجب أن تصل إلى عامل مشترك من أجل الاستقرار بالمنطقة
البيت الأبيض: الرئيس الأميركي أكد للرئيس الأوكراني على دعم واشنطن المستمر لكييف في ظل هجمات موسكو على البنية التحتية
رئيسة المفوضية الاوروبية: الشتاء المقبل سيشكل تحديا أكبر وعلى اوروبا حشد جهودها للتغلب على التحديات القادمة
رئيس وكالة الطاقة الدولية: ما لم تتخذ اوروبا تدابير فإن عجز الغاز في 2023 سيكون 60 مليار متر مكعب وليس 30
توقيف نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي للاشتباه بضلوعها في قضايا فساد تتعلق بقطر (روسيا اليوم)
منذ 2 ساعة
12 December، 2022
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