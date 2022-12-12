احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 6 حوادث، 3 قتلى و4 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2022 - 09:14
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الرئيس الإيراني: نظامنا الإسلامي يؤكد على ضرورة تداول المعلومات بين الشعب والشفافية قضية متجذرة في الثقافة الدينية
السيد رئيسي: القوانين الإيرانية تنص على أن يطلع الشعب على الاتفاقات والمعاهدات وكذلك الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية
رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني ایجئي: سياستنا شفافة للأصدقاء والأعداء ولا نخفي شيئاً عن الشعب
مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية رضا نجفي يؤكد على ضرورة المضي في مسار التعاون بين طهران وجمهورية تركمانستان
تشييع الوزير السابق للطرق الإيراني رستم قاسمي في طهران بمشاركة رسمية وشعبية بعد وفاته الخميس الماضي بسبب المرض
أهالي طهران يشيعون جثمان شهيد أصيب من قبل مثيري الشغب قبل أيام وهو أحد المدافعين عن البلاد ومن طلاب العلوم الدينية
السفير البرازيلي في طهران: وضعنا على سلم برامجنا زيادة التبادل التجاري مع ايران وهناك فرص ينبغي توظيفها لتوسيع التعاون
الحشد الشعبي ينظم فعالية رسمية في الذكرى الخامسة ليوم النصر الكبير على تنظيم داعش بحضور رسمي وعسكري وقادة الهيئة
رئيس تحالف الفتح: نستذكر الدعم الإيراني ودعم حزب الله في حربنا ضد داعش الذي لم يتوقف عند حدود الأسلحة
هادي العامري: الخاتمة الحسنة لقائدي النصر أبو مهدي والحاج قاسم يعد التجلي الأوضح للإمتزاج الروحي بين ايران والعراق
رئيس التيار الوطني الحر: شخص السيد حسن له مكانة خاصة في عقلي وقلبي وأفكر به بشكل مختلف عن كل الناس في السياسة في لبنان
جبران باسيل: نريد رئيساً يحمي الدولة ويحمي الشراكة ويحمي المقاومة والمقاومة جزء من المشروع ويجب حمايتها لحماية الدولة
وزير المهجرين اللبناني لوكالة "تسنيم" الإيرانية: هناك ضغط خارجي على مفوضية شؤون اللاجئين لمنع السوريين من العودة لوطنهم
الوزير عصام شرف الدين: الرئيس ميقاتي خضع للشروط الاميركية بما خص عودة النازحين السوريين لأن لديه مصالح في الخارج
وزير الخارجية السوري يلتقي معاون وزير الخارجية الإيرانية: الأحداث في ايران تستهدف استقرارها ودورها في محور المقاومة
علي رضا بيكدلي: نقدر الموقف السوري المتضامن مع ايران ونؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات
القوات التركية تقصف قريتين في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ما تسبب بأضرار مادية في البنى التحتية
القوات الأميركية تعلن مقتل 2 من قادة داعش في غارة أميركية بشرق سوريا بينهما مسؤول التنظيم في سوريا المتورط بعمليات تخطيط
أردوغان في اتصال هاتفي مع بوتين: أولويتنا تطهير الحدود مع سوريا بعمق 30 كم في المرحلة الأولى بموجب اتفاق سوتشي عام 2019
كتيبة جنين تشتبك مع قوة صهيونية اقتحمت مخيم جنين وتطلق عليها صليات كثيفة من الرصاص وتفجر عبوات عدة
قوات الاحتلال تعتقل الشاب ثائر أبو عمشة من الحي الشرقي لمدينة جنين وتصيب آخر
إعلام العدو: الجنود والقادة في وحدات الاحتياط يرفضون الامتثال للخدمة بسبب العبء المتزايد عليهم وانتهاك قانون الاحتياط
إعلام العدو: بيانات الجيش تشير إلى نقص كبير في الأدوية والمعدات الطبية التي تحتاجها القوات البرية في أي حرب مقبلة
نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البحر الأحمر اليمنية: الأمم المتحدة لم تلتزم بقرارات حرية الملاحة إلى ميناء الحديدة
رئيس مصلحة الجمارك في اليمن: ندين خطوات العدوان برفع الضرائب والتهديد بمزيد من القيود على ميناء الحديدة
الإمارات والكيان الإسرائيلي تصادقان على اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتي تتضمن إلغاء أو تخفيض الرسوم على 96% من المنتجات
وزير الطاقة السعودي يقول إن منظمة "أوبك+" تتخذ قراراتها من منظور اقتصادي بحت بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية
الجيش الباكستاني: مقتل 6 مدنيين وإصابة 17 اثر قصف من حرس الحدود الأفغاني على بلدة تشامان الحدودية
السفير الأميركي في طرابلس الغرب يقول إنه لا حاجة لتشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا في ظل وجود حكومة الدبيبة
وزارة العدل الأميركية تؤكد أنها تحتجز ليبياً يشتبه بصناعته القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة لوكربي عام 1988
مقتل شخصين أحدهما مدير مطار مدينة جوهر شمال العاصمة مقديشو إثر عملية تفجير عبوة ناسفة تبنتها حركة الشباب
زعيم الحركة الفرنسية "باتريوت" فلوريان فيليبو: مواصلة تزويد أوكرانيا بالسلاح على حساب نفاد مخزوننا العسكري جنون
البيت الأبيض: واشنطن لا تحث كييف على تنفيذ عمليات في روسيا ولا ترغب في تصعيد الموقف العسكري داخل أوكرانيا
حركة الطوارق في مالي تطالب الجزائر والوسطاء بـ "اجتماع طارئ" للبحث في اتفاق السلام في شمال مالي والذي نددت بفشله
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 6 حوادث، 3 قتلى و4 جرحى
منذ 1 ساعة
12 December، 2022
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