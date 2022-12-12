احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 6 حوادث، 3 قتلى و4 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2022 - 09:14

احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 6 حوادث، 3 قتلى و4 جرحى

منذ 1 ساعة 12 December، 2022
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