النائب جشي: للاتفاق على رئيس للجمهورية يمثل أكبر شريحة من اللبنانيين

أكد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي “ضرورة التفاهم والحوار والتلاقي للاتفاق على رئيس للجمهورية يمثل أكبر شريحة من اللبنانيين”.

وخلال رعايته حفل تخريج مشاركين في برامج الدورات المهنية والحرفية والاكتفاء الأسري، والتي أقامتها مؤسسة جهاد البناء الإنمائية في منطقة جبل عامل الأولى،

دعا جشي إلى “انتظام المؤسسات الدستورية، ليتحمل الجميع مسؤولياتهم لإنقاذ البلد والمواطنين في ظل هذه الظروف التي لم تعد تحتمل”،والسياسيين المعنيين إلى “اتخاذ قرارات شجاعة بالتوجه شرقاً لمساعدة لبنان، وبخاصة في ظل قرار أميركي وأوروبي واضح بحصار لبنان ومنع أي مساعدة عملية أو مادية له”.

ورأى أن “الزراعة هي العمود الأساسي في صناعة الاقتصاد الوطني، وفي بناء اقتصاد منتج، ونحن بحاجة إليه، حيث أن ركائز الاقتصاد الريعي هشة وتنهار عند أي استحقاق، وهذا ما لمسناه ونعيشه اليوم في ظل الحصار الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية على لبنان”.

وقال “إن السياسة الاقتصادية في بلدنا التي اعتمدت على السياحة والخدمات والمصارف وتراكم الديون، هي سبب أساسي بالانهيار الحاصل، فضلا عن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والسياسات المالية لحاكم المصرف المركزي”.

كما أشار إلى أن رفع مستوى الفوائد في المصارف دمر الزراعة والصناعة في بلدنا، مطالبأً”بإعادة الاهتمام الجدي بالزراعة، إذ لا يكفي أن تكون موازنة وزارة الزراعة تكاد تساوي 1% بالحد الأقصى، بل المطلوب بناء اقتصاد منتج يحمي البلد والمواطنين، فضلا عن أنه لا يمكن أن نحصل على استقلال سياسي دون استقلال اقتصادي”.

المصدر: الوكالة الوطنية