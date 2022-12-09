تأهل كرواتيا الى نصف نهائي كأس العالم بفوزها على البرازيل في ضربات الترجيح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2022 - 20:18

تأهل كرواتيا الى نصف نهائي كأس العالم بفوزها على البرازيل في ضربات الترجيح

منذ 28 mins 9 December، 2022
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