تأهل كرواتيا الى نصف نهائي كأس العالم بفوزها على البرازيل في ضربات الترجيح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2022 - 20:18
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الرئيس ميشال عون يزور بكركي ويبحث مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي التطورات الداخلية والشؤون العامة
أهالي قرية بيت ريما في الاراضي المحتلة يشيعون جثمان الشهيد الريماوي الذي قضى برصاص جنود الاحتلال الصهيوني
إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم خلال مواجهات مع الاحتلال بقرية النبي صالح شمال غربي رام الله المحتلة
الهلال الأحمر الفلسطيني: 49 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وأوصرين بنابلس
شبان يلقون الحجارة وزجاجات حارقة باتجاه مركبات مستوطنين قرب بلدة عزون شرق قلقيلية
وزير الخارجية الايراني: ألمانيا تعتبر أمنها خطاً أحمر في موضوع الكراهية ومكافحة الارهاب لكنها تشجع هذه الظواهر في إيران
ثلاث قمم صينية ـ سعودية وصينية ـ خليجية وصينية ـ عربية في العاصمة السعودية الرياض تبحث التعاون المشترك
وزير الخارجية السعودي: هذه القمم تشكل نقطة انطلاق جديدة بين دولنا وجمهورية الصين الشعبية
الرئيس الصيني شي جينغ بينغ: علينا الحفاظ على السلام في المنطقة وتحقيق الأمن المشترك
شي جينغ بينغ: أقمنا 17 آلية تعاون بين الصين والدول العربية وبلغ حجم التبادلات 300 مليار دولار خلال 10 سنوات
وسائل إعلام تركية: مسؤولون من روسيا والولايات المتحدة يلتقون في اسطنبول لبحث عدة قضايا
الرئيس الروسي يهدّد الدول الغربيّة بخفض إنتاج النفط الروسي رداً على قرارها بتحديد سقف لسعر برميل النفط الروسي
بوتين: المشكلة ليست عندنا بل في وضع الطاقة العالميّة والقرار الغربي سيضر بأسواقها لذلك لا تقلقوا على ميزانية روسيا
بوتين: سيكون من الضروري في نهاية المطاف التوصل إلى اتّفاق لإنهاء النزاع في أوكرانيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: سأبحث نهار الأحد مع بوتين وزيلينسكي سبل حل أزمة الحبوب
تأهل كرواتيا الى نصف نهائي كأس العالم بفوزها على البرازيل في ضربات الترجيح
منذ 28 mins
9 December، 2022
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