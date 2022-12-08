روسيا: صادرات الغاز إلى الصين تبلغ مستوى قياسيًا

أفادت الشركة الروسية “غازبروم” بأنها زادت إمدادات الغاز اليومية للمستهلكين الصينيين، مقارنة بالكميات المخطط لها لشهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وأشارت إلى أن الزيادة تمت بناء على طلب من الصين.

وأضافت شركة الغاز الروسية أن إمدادات الوقود الأزرق إلى الصين عبر خط الأنابيب “قوة سيبيريا” سجلت في 7 كانون الأول/ديسمبر الجاري مستوى قياسيًا جديدًا، وقالت إن الزيادة بلغت نسبة 16.1%.

وتقوم “غازبروم” بتصدير الغاز الطبيعي إلى الصين بناء على اتفاقية ثنائية طويلة الأجل أبرمت بينها وشركة “سي أن بي سي” CNPC الصينية.

و”قوة سيبيريا” هي عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي الروسي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 كانون الأول/ديسمبر 2019.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية